Η Κυβέρνηση παρέλαβε την έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας ATF του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, την οποία κάλεσε στην Κύπρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφορικά με τα γεγονότα της πρόσφατης πυρκαγιάς στην Ορεινή Λεμεσό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας.

«Η πολυσέλιδη έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα, όπως είχε δηλώσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αφού ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρόνοιες για την προστασία προσωπικών δεδομένων», αναφέρεται.

Διαβάστε επίσης: Άνοιξαν οι ουρανοί στα ορεινά - Βίντεο από τις βροχοπτώσεις