Βροχοπτώσεις καταγράφονται σε ορεινές περιοχές το απόγευμα της Τετάρτης (27/8).

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, το απόγευμα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τους Καιρόφιλους Κύπρου:

Posted by Elena Spyrou on Wednesday, August 27, 2025

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Αργότερα, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

