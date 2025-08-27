Η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, ολοκλήρωσε την Τρίτη τη διήμερη επίσκεψη εργασίας της στο Κισινάου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Υφυπουργός βρίσκεται τώρα στη Βουδαπέστη, όπου σήμερα, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ούγγρο ομόλογό της, Υπουργό αρμόδιο για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις János Bóka. Στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών. Θα έχει, επίσης, συνάντηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στη Βουλή Zoltan Tessely.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 , κατά την επίσκεψή της στο Κισινάου,η Υφυπουργός είχε συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Maia Sandu. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι προετοιμασίες για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ενόψει των βουλευτικών εκλογών τον επόμενο μήνα.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις μακροχρόνιες φιλικές διμερείς σχέσεις και την εκατέρωθεν πολιτική βούληση για περαιτέρω ενίσχυσή τους. Όπως αναφέρεται, η Υφυπουργός εξέφρασε τη στήριξή της στην κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας, καθώς και στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και ευχαρίστησε την Πρόεδρο Sandu για τη σταθερή στάση αρχών της χώρας της στο Κυπριακό.

Η κ. Ραουνά συναντήθηκε, επίσης, με την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό αρμόδια για θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Cristina Gherasimov.

Χαιρέτισε τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στον τομέα των μεταρρυθμίσεων στη χώρα και συνεχάρη την κ. Gherasimov για τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η κ. Ραουνά επανέλαβε τη δέσμευσή της για ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, με στόχο την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Συναντήσεις πραγματοποίησε, επίσης, με την Υφυπουργό Εξωτερικών Carolina Perebinos και τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Μολδαβία Jānis Mažeiks.

Η Υφυπουργός είχε, επίσης, συναντήσεις, στο Κισινάου, με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προσδοκίες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με την ενταξιακή πορεία της χώρας τους.

Η Υφυπουργός επισκέφθηκε, ακόμη, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα σε χωριά της περιφέρειας Strășeni.

Πηγή: ΚΥΠΕ