Έκκληση στον Ανδρέα Αποστόλου μέσω του κρατικού ραδιοφώνου απηύθυνε ο Μαρίνος Σιζόπουλος.

Ο τέως Πρόεδρος της ΕΔΕΚ κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες αποφάσεις του βουλευτή, να αποχωρήσει από το κόμμα, ανέφερε πως δεν πρέπει τα πολιτικά πρόσωπα να λαμβάνουν αποφάσεις εν βρασμώ. Είπε ακόμη πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που θέλουν τον βουλευτή να εντάσσεται στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ.

Ο ίδιος ανέφερε πως είχε μια συζήτηση μαζί του στις αρχές του καλοκαιριού και συμφώνησαν όπως βρεθούν μετά τις καλοκαιρινές διακοπές να συζητήσουν ζητήματα που τον απασχολούν και τον προβληματίζουν.