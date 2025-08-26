Απάντηση στα όσα αξιώνει η Τουρκία στις επιστολές της προς τον ΓΓ των ΗΕ έδωσαν ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ, αλλά και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης κατά τη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο Αποδήμων, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι με επιστολές της προς τον ΓΓ των ΗΕ η Τουρκία αναφέρεται σε δύο κράτη στην Κύπρο και ερωτηθείς πόσο αισιόδοξος είναι για θετικά αποτελέσματα στο Κυπριακό υπό το φως αυτών των αξιώσεων της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «στις επιστολές αυτές απάντησε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης διευρυμένης διάσκεψης που έγινε στη Νέα Υόρκη.

Από εκεί και πέρα, τα πράγματα στο Κυπριακό είναι δύσκολα. Πάντα ήταν δύσκολα, αλλά με δικές μας ενέργειες έχει δημιουργηθεί μια κινητικότητα. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες μας επιτρέπουν, αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο και στον ίδιο δρόμο θα συνεχίσουμε- χαίρομαι, για παράδειγμα, που η κα Ολγκίν αποφάσισε να έρθει στην Κύπρο, είχαμε επικοινωνία και της είχα ζητήσει, είναι σημαντικό, να έρθει στην Κύπρο πριν τη Νέα Υόρκη για να προετοιμαστεί το έδαφος - και είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε εκείνα τα δεδομένα, έτσι ώστε να έχουμε εξελίξεις. Δεν ανέμενα οτιδήποτε από τον κ. Τατάρ, ειδικότερα τώρα που είμαστε στο μέσο της προεκλογικής περιόδου στις κατεχόμενες περιοχές».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι δημιουργήθηκε σήμερα ένα θέμα με τις διελεύσεις Τουρκοκυπρίων, ενώ πέντε Ελληνοκύπριους συνεχίζουν να κρατούνται από το κατοχικό καθεστώς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ξεχωριστά τα δύο θέματα.

Για το πρώτο θέμα δεν έχει αλλάξει τίποτα, το επαναλαμβάνω και εγώ.

Όσον αφορά τους πέντε συμπατριώτες μας, προβαίνουμε καθημερινά και επαναλαμβάνω τη λέξη καθημερινά, σε σχετικές ενέργειες προς διάφορες κατευθύνσεις, χωρίς να δίδουμε δημοσιότητα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση η δημοσιότητα δεν βοηθά στο να πετύχουμε τον στόχο μας που ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, να επιστρέψουν οι συμπατριώτες μας στις ελεύθερες περιοχές. Πρόκειται για μια παράνομη, πειρατική ενέργεια από το κατοχικό καθεστώς και η ευθύνη η δική μας είναι να συνεχίσουμε καθημερινά, και στο δικό μου επίπεδο και στο επίπεδο του Υπουργού Εξωτερικών, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας μακριά, επαναλαμβάνω, από τα φώτα της δημοσιότητας».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι γράφονται και λέγονται πολλά σε σχέση με ανασχηματισμό της Κυβέρνησης και ερωτηθείς αν επιθυμεί να ξεκαθαρίσει τη θέση της Κυβέρνησης και τη δική του προσωπικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «όταν έχω ανακοινώσεις σε σχέση με τον ανασχηματισμό θα τις κάνω. Διαβάζω και εγώ καθημερινά, μαθαίνω πολλά πράγματα που δήθεν κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχω στο μυαλό μου, ότι δυσκολεύομαι να βρω και ούτω καθεξής. Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου καθημερινά».

Ερωτηθείς για το θέμα που αφορά το Βασιλικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να αναμένουμε τη μελέτη της γαλλικής εταιρείας η οποία έχει διοριστεί, αξιολογεί όλα τα δεδομένα και θα είμαστε εδώ όταν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δημόσια, υπεύθυνα να αναφέρουμε».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις για τον δρόμο Πάφου- Πόλεως Χρυσοχούς και ερωτηθείς πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτό το έργο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «πάρα πολύ σημαντικό είναι να γίνει αυτός ο δρόμος και θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υλοποιηθεί. Έχουμε σχεδιασμό και για τον συγκεκριμένο δρόμο και για άλλα έργα, σημαντικά έργα. Και έχουμε προβεί μάλιστα και σε συγκεκριμένες αλλαγές μέσα από τον Γενικό Λογιστή που έχει ένα πρωταρχικό ρόλο να διαδραματίσει στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προβλήματα», είπε ο Πρόεδρος προσθέτοντας ότι «ο δρόμος φυσικά και θα γίνει».

Κληθείς να πει πόσο ψηλά είναι στην ατζέντα για τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη τα ενεργειακά θέματα, υπό το φως εξελίξεων στη Συρία, αλλά και τα θέματα μεταξύ Τουρκίας-Αιγύπτου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «το θέμα, μπορώ να σας αποκαλύψω ότι, το έχουμε συζητήσει κατ’ επανάληψη και με τη Συριακή Κυβέρνηση και να σας θυμίσω ότι εκεί ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, τίθεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κάνει αποδεκτό κάτι που ξεφεύγει του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982».

Ερωτηθείς που βρισκόμαστε όσον αφορά το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «έχει λάβει μια απόφαση η ΡΑΕΚ, όπως έπρεπε να λάβει. Από κει και πέρα εναπόκειται στην Κυβέρνηση το τι θα κάνει στη βάση των εξελίξεων που θέλουμε να δούμε σε σχέση με το καλώδιο».

Ερωτηθείς για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «ακούω πολλά για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Δεν βλέπω καμία ιδέα, καμία εισήγηση. Η φορολογική μεταρρύθμιση αντικατοπτρίζει το στίγμα αυτής της Κυβέρνησης. Πρώτον, να στηριχτούν οι κυπριακές επιχειρήσεις. Θέλω να θυμίσω ότι ο φόρος που καταβάλλεται για την άμυνα από τις κυπριακές επιχειρήσεις είναι στο 17% και με δική μας εισήγηση πηγαίνει στο 5%, πέραν πολλών άλλων φορολογικών κινήτρων που δίνονται για να βοηθηθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις, από εκεί και πέρα η οικογένεια και η μεσαία τάξη. Άρα, ακούω πολλά για τον φορολογικό μετασχηματισμό. Κάποιοι επιχειρούν να απαξιώσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που να θυμίσω, η δική μας Κυβέρνηση ήταν στο πλαίσιο συνεχών μεταρρυθμίσεων, που έλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Τελευταίος φορολογικός μετασχηματισμός έγινε το 2002».