Δύο μικρά παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών σκοτώθηκαν από επίθεση ενόπλου που συνέβη σήμερα σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, δύο παιδιά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνολικά, 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, εκ των οποίων 14 παιδιά.

Σημειώνεται ότι ο δράστης πυροβόλησε με τουφέκι από τα παράθυρα του κτιρίου του σχολείου, ενώ έφερε μαζί του και άλλα όπλα. Τελικά, ο δράστης αυτοκτόνησε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει «ενημερωθεί διεξοδικά» για την «τραγική» επίθεση με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Μινεάπολη της Μινεσότα.

«Ο Λευκός Οίκος θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή την τρομερή κατάσταση», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχω ενημερωθεί για πυροβολισμούς στο Καθολικό Σχολείο Ευαγγελισμού και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω καθώς θα έχω περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο Τιμ Γουόλτς με ανάρτηση στο X. «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή την τρομερή πράξη βίας», πρόσθεσε.

Αστυνομικές δυνάμεις και ιατρικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

«Δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή», τόνισε η διοίκηση του δημαρχείου της πόλης με ανάρτηση στο Χ, αναφέροντας ότι ο ένοπλος δράστης δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

