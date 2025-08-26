Την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εξετάσει την καταγγελία της Νικολέττας Τσικκίνη για "απειλές εις βάρος της από μέλος της ΚΥΠ" χαιρετίζει με ανακοίνωσή του το κίνημα Άλμα, σημειώνοντας ότι αναμένει όπως ο ίδιος ο Διοικητής της ΚΥΠ επιληφθεί του ζητήματος και "να μην αφήσει οποιεσδήποτε σκιές σε σχέση με τη λειτουργία και το κύρος της Υπηρεσίας του, την οποία οι πολίτες θα πρέπει να σέβονται και να εμπιστεύονται".

Αν πράγματι η κορυφαία υπηρεσία της Δημοκρατίας, με αποστολή την προστασία της κρατικής ασφάλειας, προσθέτει το ‘Αλμα, αναλώνει τον χρόνο της στο να παρακολουθεί την προσωπική ζωή των πολιτών, "με σκοπό τον εκφοβισμό τους κάθε φορά που ασκούν κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή την κυβέρνηση", τότε «βρισκόμαστε μπροστά σε μία σοβαρή θεσμική εκτροπή: δεν πρόκειται μόνο για κατάχρηση εξουσίας, ούτε μόνο για προσβολή του δικαιώματος κάθε προσώπου στο ελεύθερο φρόνημα και στην ελεύθερη έκφραση».

Πρόκειται, αναφέρει, για υπόσκαψη της ίδιας της δημοκρατίας, η οποία δεν επιτρέπει απλώς, αλλά επιβάλλει, την ελεύθερη αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων. Ακόμη σημειώνει πως η κ. Τσικκίνη είναι ενεργό μέλος του, όμως η παρέμβασή του δεν καθοδηγείται από αυτό, αλλά από το γεγονός ότι το Άλμα «δημιουργήθηκε και είναι ταγμένο στο να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τη νομιμότητα, και να στέκεται ανάχωμα στις οποιεσδήποτε κρατικές αυθαιρεσίες και καταχρήσεις».