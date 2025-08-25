Αντιπροσωπεία της Βουλής, με επικεφαλής τον Βουλευτή Χάρη Γεωργιάδη και με τη συμμετοχή των Γιώργου Κουκουμά, Ζαχαρία Κουλία και Αλέκου Τρυφωνίδη, θα συμμετάσχει στην 27η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), στην Κοπεγχάγη.

Την διάσκεψη διοργανώνει μεταξύ 26 και 28 Αυγούστου 2025 το Κοινοβούλιο της Δανίας, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της τρέχουσας εξάμηνης δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής.

Κύρια θέματα συζήτησης θα είναι ανάμεσα σ’ άλλα οι προτεραιότητες και στρατηγικές της ΕΕ στους τομείς της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ, η ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ στους τομείς της άμυνας και αναχαίτησης σε περιόδους διεθνούς αστάθειας, η υπεράσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας και η διεύρυνση της ΕΕ ως στρατηγική επένδυση στον τομέα της ασφάλειας.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης δύο παράλληλες ενότητες με θέματα συζήτησης την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και τον ρόλο της ΕΕ στη Μέση Ανατολή.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει με τις αντιπροσωπείες της Δανίας, της Πολωνίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συντονιστική συνάντηση της Προεδρικής Τρόικας, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης θα διεξαχθεί τέλος η καθιερωμένη συνάντηση των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών των Μεσογειακών χωρών της ΕΕ (GroupMed), υπό την προεδρία του Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της γαλλικής Γερουσίας στη Διάσκεψη, κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα ενδιαφέροντος για τη Μεσόγειο.

Πηγή: ΚΥΠΕ