Ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό συγκρούσεων δεκαετιών στον Νότιο Καύκασο, χαιρέτισε την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζογιάν.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κόμπος είχε «μια εποικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζογιάν, τον οποίο συνεχάρη για την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης και τη μονογραφή της Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση Ειρήνης και Διακρατικών Σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

«Χαιρέτισε αυτά τα ιστορικά ορόσημα ως σημαντικά βήματα προς τον τερματισμό συγκρούσεων δεκαετιών στον Νότιο Καύκασο», αναφέρεται.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο κ. Κόμπος «υπογράμμισε την ετοιμότητα της Κύπρου» να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία κατά την επερχόμενη Προεδρία της του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι Υπουργοί εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Αρμενίας και συζήτησαν τις προοπτικές για ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία και οικονομική ολοκλήρωση, καταλήγει η ανάρτηση.