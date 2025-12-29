Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει , μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Ο Λαβρόφ είπε ότι την 28-29 Δεκεμβρίου, η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς.

«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Πούτιν ήταν στην κατοικία του εκείνη την ώρα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο εκ μέρους της Ουκρανίας.

«Αυτά είναι ψέματα»

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα τις ρωσικές κατηγορίες ότι το Κίεβο προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ ως «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι με τέτοιες δηλώσεις, η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.

