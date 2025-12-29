Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει , μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.
Ο Λαβρόφ είπε ότι την 28-29 Δεκεμβρίου, η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς.
«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ.
Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Πούτιν ήταν στην κατοικία του εκείνη την ώρα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο εκ μέρους της Ουκρανίας.
«Αυτά είναι ψέματα»
Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε σήμερα τις ρωσικές κατηγορίες ότι το Κίεβο προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ ως «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων».
Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι με τέτοιες δηλώσεις, η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο.
Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.
⚡️⚡️⚡️BREAKING: An attack on the dictator’s residence? Lavrov claims Ukraine tried to assassinate Putin— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2025
Russia’s foreign minister accused Ukraine of attacking Putin’s residence.
According to him, on the night of December 29, more than 90 drones allegedly targeted the state… pic.twitter.com/1TyGo8C9em
🚨🚨Lavrov stated that on the night of December 29, Ukraine launched an attack on Putin's state residence in the Novgorod region using drones, which were shot down. pic.twitter.com/ratYTeOifQ— 🪖A soldier🪖 (@youyoumm17) December 29, 2025