Λανθασμένες αποφάσεις που λήφθηκαν στο παρελθόν προκαλούν προβλήματα και καθυστερήσεις στους ενεργιακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης επεσήμανε ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Παπαναστασίου.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Παπαναστασιου αναφέρθηκε μεταξύ αλλων στις διαδικασίες και στιε συμφωνίας που έχουν σχέση με το τερματικο αερίου, το ανοιγμα της αγοράς και στην αποθήκευση ηλεκτρικης ενέργειας.

Ο υπουργός ενέργειας χαρακτήρισε πολύ αυστηρή και ατεκμηρίωτη την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση. Επεσήμανε μεταξύ αλλων οτι ο σταθμός Δεκέλειας θα επρεπε να ειχε εξαρχης αναβαθμιστεί. Επεσήμανε οτι οι μονάδες παραγωγής είναι πεπαλαιωμένες και καταπονούνται, με αποτέλεσμα η παραγωγή ηλεκτρισμού να είναι μειωμένη.

Σημείωσε ωστόσο οτι στις 12 Αυγουστου εγιναν περικοπές στην παροχή ηλεκτρισμού, λόγω της αυξημένης ζήτησης, επειδή παρουσιάστηκαν βλάβες σε τεσσερις μονάδες στη Δεκέλεια, κατιπου δεν θα συνέβαινε αν οι μονάδες λειτουργούσαν κανονικά.

Ο κύριος Παπαναστασίου ειπε επίσης οτι γινεται απο εξειδικευμένο σύμβουλο η αξιολόγηση της πορείας του έργου του τερματικου φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Πιθανόν πρόσθεσε να αποφασισθεί αλλαγή πλεύσης, για να ολοκληρωθεί σύντομα το έργο και να φτάσει νωρίτερα το φυσικό αέριο στην Κύπρο, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μείωση στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.