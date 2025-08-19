Σε σειρά τηλεδιασκέψεων με Ευρωπαίους ηγέτες θα συμμετάσχει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, με αποκλειστικό θέμα τις εξελίξεις στο Ουκρανικό ζήτημα.

Στις 12.30μμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατά την οποία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα προβεί σε ενημέρωση για τα όσα έλαβαν χώρα κατά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Ουκρανίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στην οποία παρέστη τόσο η ίδια όσο και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης.

Στη 1.30μμ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει, επίσης, στην τηλεδιάσκεψη των μελών της Συμμαχίας των Προθύμων.

Στις 2μμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αποτίμηση των σημερινών συναντήσεων στην Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία.

