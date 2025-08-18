Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση αποθήκευσης σε δύο ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της ΑΗΚ, είπε την Δευτέρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε σχέση με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης. Στόχος είναι να υλοποιηθούν, με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, εκείνες οι δράσεις και ενέργειες που αποτελούν διαχρονικές στρεβλώσεις και κενά, είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι η παρούσα Κυβέρνηση προχωρεί με την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και ότι το άνοιγμα της αγοράς προγραμματίζεται 15 Σεπτεμβρίου με ημερομηνία έναρξης των εμπορικών συναλλαγών την 1η Οκτωβρίου του 2025.

Κληθείς, στο πλαίσιο δηλώσεών του στο Προεδρικό Μέγαρο, να σχολιάσει τις σημερινές αναφορές του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας Κυριάκου Χατζηγιάννη, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «έχουμε ακούσει κατά σειράν τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να τοποθετείται. Έχουμε απαντήσει πολλές φορές με τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Θα απαντήσουμε για ακόμη μια φορά», είπε.

«Αυτό που θέτουμε ως στόχο είναι ασφαλώς να μπορέσουν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο να υλοποιηθούν εκείνες οι δράσεις, εκείνες οι ενέργειες που αποτελούν διαχρονικές στρεβλώσεις και κενά. Είναι αυτό το οποίο αυτή η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε το συντομότερο δυνατόν, να μπει τέλος σε αυτή την ενεργειακή ακινησία», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι από ό,τι έχει και ο ίδιος ακούσει, «ο ίδιος ο κ. Χατζηγιάννη κάνει παραδεκτό το γεγονός ότι υπάρχουν διαχρονικές στρεβλώσεις».

Όσον αφορά στην αποθήκευση ενέργειας, είπε, προωθείται «με ταχείς διαδικασίες» η υλοποίηση συστήματος αποθήκευσης, ενσωμάτωσης στο δίκτυο. «Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί, αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί, το εν λόγω σύστημα, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση αποθήκευσης σε δύο ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της ΑΗΚ», πρόσθεσε. Την ίδια στιγμή, συνέχισε, η Κυβέρνηση έχει ανάψει το πράσινο φως για αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στην Δεκέλεια και αντικατάσταση των παλαιών μονάδων παραγωγής, σημειώνοντας ότι το έργο βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη.

«Μετά από μια πολυετή μεταβατική περίοδο και σας θυμίζω πόσα χρόνια συζητάμε στη χώρα μας αυτό το ζήτημα, η παρούσα Κυβέρνηση προχωρεί με την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Το άνοιγμα της αγοράς προγραμματίζεται 15 Σεπτεμβρίου με ημερομηνία έναρξης των εμπορικών συναλλαγών την 1η Οκτωβρίου του 2025, ενώ την ίδια στιγμή, «όπως έχει αναφερθεί, και στις εμβληματικές δράσεις της Κυβέρνησης», έχουν ανακοινωθεί και προωθούνται νέα σχέδια που προνοούν την αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για τους καταναλωτές, πρόσθεσε.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι, ουσιαστικά, αυτό είναι το δεύτερο στάδιο, «το επόμενο στάδιο, το συμπληρωματικό στάδιο των σχεδίων προώθησης της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές και για τις μικρές επιχειρήσεις που αφενός θα επιτρέψουν την πρόσβαση σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές και αφετέρου την αποσυμφόρηση του ηλεκτρικού δικτύου».

Ο Εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι «είναι γνωστό ότι μετά από χρόνια και για το έργο στο Βασιλικό, το FSRU Προμηθέας, το μεγαλύτερο σε αξία ιδιοκτησίας έργο», βρίσκεται πλέον στην κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ έχει αναληφθεί από διεθνή σύμβουλο η τεχνική υποστήριξη για ολοκλήρωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο ιδιαίτερα ο τομέας της ενέργειας, είναι ένας τομέας ο οποίος για την χώρα μας, «ως ενεργειακά απομονωμένη, ως νησί, αποτελεί μια διαχρονική πρόκληση», είπε.

Αυτή η Κυβέρνηση, πρόσθεσε, «έχει θέσει πολύ ορατούς, συγκεκριμένους στόχους και οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι καθημερινές για να μπορέσουμε να διανύσουμε μια απόσταση δεκαετιών. Και αντιλαμβάνεστε εύκολα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη». Όμως, κατέληξε, «υπάρχει προγραμματισμός, βήμα προς βήμα να υλοποιηθεί» για να μπορέσουν οι καταναλωτές, κυρίως, αυτό να το αισθανθούν στους λογαριασμούς του ρεύματός τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ