Όποτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, για την πιθανότητα ανασχηματισμού, σημειώνοντας ότι, «δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο, στο πλαίσιο δηλώσεών του στο Προεδρικό Μέγαρο αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «το ενδεχόμενο ανασχηματισμού είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι δικαίωμα που του παρέχει και το κυπριακό Σύνταγμα».

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «κρίνει καθημερινά τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως κρινόμαστε ασφαλώς από την κοινωνία και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όποτε ο ίδιος αποφασίσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν προθέσεις, είπε ότι «δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή».

