Οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, που ήρθαν στην Κύπρο για να συνδράμουν στη διερεύνηση και αξιολόγηση της διαχείρισης της φονικής πυρκαγιάς στην επαρχία Λεμεσού, εντόπισαν το ακριβές σημείο έναρξης της φωτιάς και τα ακριβή αίτια της, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ύστερα από πρωινή συνάντηση της δεκαμελούς ομάδας με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα ετοιμάσουν και θα παραδώσουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την επίσημη λεπτομερή έκθεση τους, που θα αποτελέσει τη βάση της αξιολόγησης της κυβέρνησης για όσα έγιναν κατά την πυρκαγιά αλλά και για να αναληφθούν οι επόμενες ενέργειες.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά την παραλαβή της, η έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα.

