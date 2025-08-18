Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την ομάδα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας ATF, για θέματα πυρκαγιών οι οποίοι ερευνούν τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών στην επαρχία Λεμεσού.

Καλωσορίζοντας την ομάδα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε την Αμερικανική Κυβέρνηση για την άμεση, θετική ανταπόκριση της στο αίτημα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας για βοήθεια στο θέμα των πυρκαγιών, προσθέτοντας ότι το θέμα αυτό αποτελεί κοινή πρόκληση.

Σημείωσε ότι η κατάσταση θα χειροτερεύει, υπογραμμίζοντας τα όσα λαμβάνουν χώρα ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη.

«Η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη, για αυτό χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι, και χαιρόμαστε που εργαζόμαστε μαζί με την Αμερικανική Κυβέρνηση».

Πρόσθεσε ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η Κυπριακή Κυβέρνηση συνεργάστηκε με το FBI για την αντιμετώπιση άλλης πρόκλησης, σημειώνοντας ότι η διμερής συνεργασία αφορά πολλούς τομείς, όπως ο πολιτικός, η οικονομία, το εμπόριο, η ασφάλεια και άλλοι, σημειώνοντας παράλληλα πως η συνεργασία θα συνεχιστεί και α ενισχυθεί.

Επεσήμανε ακόμη ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τους εμπειρογνώμονες και τα πορίσματα τους.

Από πλευράς των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων τονίστηκε η πολύ καλή συνεργασία τους με τις Αρχές της Δημοκρατίας και εκφράστηκε η ελπίδα τα πορίσματα τους να ρίξουν φως στο θέμα της διερεύνησης των αιτιών των πυρκαγιών για αντιμετώπιση τυχόν μελλοντικών προκλήσεων.