«Η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αναμφίβολα η κορυφαία στιγμή στη μακραίωνη ιστορία του τόπου μας», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση, «συμπληρώνονται σήμερα 65 χρόνια από την 16η Αυγούστου 1960, την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Τονίζει πως, «πρόκειται αναμφίβολα για την κορυφαία στιγμή στη μακραίωνη Ιστορία του τόπου μας, αποτέλεσμα διαχρονικών αγώνων του λαού μας που κορυφώθηκαν με τον αντιαποικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ»

