Ο ΔΗΣΥ καταδικάζει καλλιτεχνική έκθεση στην κατεχόμενη Λευκωσία, κάνοντας λόγο για προώθηση τουρκικής προπαγάνδας και καλεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού να τοποθετηθεί.



Ανακοίνωση ΔΗΣΥ για προπαγάνδα που επιχειρείται μέσα από καλλιτεχνική έκθεση στην κατεχόμενη Λευκωσία

Η τέχνη οφείλει να ενώνει και όχι να διχάζει. Η προφανής πολιτική εκμετάλλευση και η προώθηση της τουρκικής προπαγάνδας μέσα από τον διαχωρισμό σε «βόρεια» και «νότια» Κύπρο σε διοργάνωση καλλιτεχνικής έκθεσης στην κατεχόμενη Λευκωσία προκαλεί ανησυχία και είναι καταδικαστέα.

Καλούμε το Υφυπουργείο Πολιτισμού να τοποθετηθεί με σαφήνεια και να ενημερώσει τον καλλιτεχνικό κόσμο για τις συνέπειες συμμετοχής σε τέτοιες διοργανώσεις υπό την ταμπέλα "Νότια Κύπρος".

Για εμάς, η Κύπρος είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη.