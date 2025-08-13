Ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κυβέρνησης, πέραν της διόρθωσης των στρεβλώσεων και αστοχιών του παρελθόντος, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα έργα που έχουν ως προορισμό την επάρκεια, την ασφάλεια προμήθειας, τη μείωση του κόστους της ενέργειας, και αποφεύγει την αοριστολογία, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Όπως σημειώνεται, το Υπουργείο εργάζεται μεθοδικά και συντονισμένα με άλλους φορείς για τη διασφάλιση της επάρκειας, της ασφάλειας προμήθειας και της μείωσης του κόστους ηλεκτρισμού.

Προστίθεται ότι μεταξύ άλλων, έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτρισμού, αφού ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου καταγράφονται τα τελευταία χρόνια σημαντικά αυξημένες θερμοκρασίες, η καταπόνηση των μονάδων συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής έχει φτάσει πλέον στο ψηλότερο επίπεδο λόγω της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρισμού κατά τις ώρες αιχμής (18:00 - 21:00).

Σημειώνεται ενδεικτικά πως η αύξηση στη ζήτηση από συμβατικές μονάδες κατά τις βραδινές ώρες ανήλθε στο 11% το φετινό καλοκαίρι σε σύγκριση με το καλοκαίρι του 2024, φθάνοντας στα 1.040 MW από 940 MW.

Συμπληρώνεται ότι με τη δρομολόγηση υποδομών και άλλων ενεργειών που κρίθηκαν αναγκαίες, καθώς και την παράλληλη αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου μέσα από τα δεκαετή προγράμματα των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής, γίνονται σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του σχεδιασμού του ΥΕΕΒ, η οποία, όπως σημειώνεται, «αναγνωρίζεται ότι θα είναι μια επίπονη, πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία για πρώτη φορά εφαρμόζεται συντονισμένα».

Το ΥΕΕΒ εφαρμόζει συγκεκριμένη ενεργειακή στρατηγική για αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν συσσωρευτεί και που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα στον τομέα του ηλεκτρισμού, λόγω και εξωγενών παραγόντων, αναφέρεται στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι «όπως είναι προφανείς σε όλους, έχει δρομολογήσει έργα και έχει αναλάβει στοχευμένες δράσεις που θα διασφαλίσουν την επάρκεια, την ασφάλεια προμήθειας και τη μείωση του κόστους ηλεκτρισμού».

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο προωθεί δράσεις όπως η έλευση φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, ως προς την οποία σημειώνει ότι έχοντας παραλάβει ένα βεβαρημένο έργο στο Βασιλικό, η Κυβέρνηση, με ενέργειές της, διασφάλισε να περιέλθει στην κατοχή της ΕΤΥΦΑ το FSRU «Προμηθέας», το μεγαλύτερο σε αξία περιουσιακό στοιχείο του Τερματικού, ενώ παράλληλα, εξασφαλίστηκαν οι υπηρεσίες παγκοσμίου φήμης συμβούλου έργου, με εμπειρία στην ολοκλήρωση ημιτελών ενεργειακών έργων, ο οποίος εργάζεται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση του Τερματικού.

Σχετικά με τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, αναφέρεται ότι μετά από πολυετή μεταβατική περίοδο, η παρούσα Κυβέρνηση προχωρεί με άνοιγμα της αγοράς στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και ημερομηνία έναρξης εμπορικών συναλλαγών την 1η Οκτωβρίου 2025. Συμπληρώνεται ότι με την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού αναμένεται μεσοπρόθεσμα να αυξηθεί η διείσδυση ηλεκτρισμού που παράγεται από ΑΠΕ στο μείγμα ηλεκτρισμού, με κοστοστρεφή τρόπο, ο οποίος, κατ’ επέκταση, θα οδηγεί σε μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Αντιλαμβανόμενη επίσης τα προβλήματα που δημιουργούνται στο δίκτυο από την έλλειψη αποθήκευσης ηλεκτρισμού, η Κυβέρνηση προωθεί, με ταχείς διαδικασίες, την υλοποίηση συστήματος αποθήκευσης ενσωματωμένης στο δίκτυο, αναφέρεται στη συνέχεια.

Προστίθεται ότι το εν λόγω σύστημα, που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο 2026, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση αποθήκευσης σε δύο ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της ΑΗΚ, την υλοποίηση αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης από ιδιώτες επενδυτές, τη μετατροπή φωτοβολταϊκών πάρκων σε υβριδικά, καθώς και τη χρήση αποθήκευσης σε οικιακά υποστατικά και μικρές επιχειρήσεις, θα διασφαλίσει την ευστάθεια του δικτύου και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Επιπλέον, έχοντας ήδη αναβαθμίσει τα σχέδια του ΥΕΕΒ για αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρισμού με τη χρήση ΑΠΕ, καθώς και με μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας, η Κυβέρνηση προωθεί περαιτέρω την ενεργειακή αυτονομία οικιακών υποστατικών και μικρών επιχειρήσεων με νέα σχέδια που προνοούν την αξιοποίηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και μειώνεται η χρήση του ηλεκτρικού δικτύου.

Η Κυβέρνηση άναψε επίσης το πράσινο φως για αναβάθμιση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας και αντικατάσταση των παλαιών μονάδων παραγωγής, με το έργο να βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωσή του ο σταθμός θα καταστεί μια αξιόπιστη πηγή ηλεκτροπαραγωγής, ενισχύοντας τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρισμού της χώρας με ευέλικτη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή.

Τέλος, σημειώνεται ότι με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και τη διασφάλιση της επάρκειας ηλεκτρισμού στην Κύπρο, η Κυβέρνηση προωθεί τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με γειτονικά κράτη.