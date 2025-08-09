Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε «βαθύτατη ανησυχία» για την ανακοινωθείσα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο «θα επιτείνει τα δεινά των αμάχων και θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», το Υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει την επιτακτική ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας «σε μαζική κλίμακα» σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι «η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και καμία τρομοκρατική οργάνωση δεν μπορεί ποτέ να έχει οποιονδήποτε ρόλο στη Γάζα. Το εδαφικό και δημογραφικό καθεστώς της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να παραμείνει θεμελιωμένο στο διεθνές δίκαιο», τονίζει.

Το Υπουργείο επαναβεβαιώνει τη θέση της Κύπρου ότι η λύση δύο κρατών αποτελεί τη μόνιμη βιώσιμη οδό για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια.

