Θλίψη και συγκλονισμό προκάλεσε σε Ελλάδα και Κύπρο ο αδόκητος χαμός της μοναχοκόρης του πρώην Έλληνα Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά που θρηνεί από χθες βράδυ τον ξαφνικό θάνατο της μονάκριβής τους κόρης Λένας.

Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι με τον Αντώνη @samaras_antonis και τη Γεωργία Σαμαρά. Δύναμη και κουράγιο.



Δεν υπάρχουν λόγια σε στιγμές όπως αυτή. Όταν ένας γονιός βιώνει τον αβάστακτο πόνο της ξαφνικής απώλειας του παιδιού του.. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) August 8, 2025

Τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας. — Averof Neofytou (@AverofCY) August 8, 2025

Με συγκλονισμό και βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά.



Η απρόσμενη απώλεια της Λένας Σαμαρά, σε τόσο νεαρή ηλικία, κάνει την οδύνη μεγαλύτερη. Με πλήρη γνώση του πόσο δύσκολα είναι τα λόγια… — President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) August 8, 2025

Ανακοίνωση ΔΗΠΑ

Η ηγεσία και τα στελέχη της Δημοκρατικής Παράταξης, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους και ειλικρινή συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά, για τον αιφνίδιο και αδόκητο θάνατο της κόρης του, Λένας.

Σε αυτή τη δύσκολη ώρα συμπαραστεκόμαστε με σεβασμό στο ανείπωτο πένθος της οικογένειας Σαμαρά. Κανένας λόγος δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού.

Ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και αντοχή στους οικείους της για να σταθούν όρθιοι σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία.

Αιωνία της η μνήμη και ας αναπαυθεί εν ειρήνη.