Θλίψη και συγκλονισμό προκάλεσε σε Ελλάδα και Κύπρο ο αδόκητος χαμός της μοναχοκόρης του πρώην Έλληνα Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά που θρηνεί από χθες βράδυ τον ξαφνικό θάνατο της μονάκριβής τους κόρης Λένας. 

Ανακοίνωση ΔΗΠΑ

Η ηγεσία και τα στελέχη της Δημοκρατικής Παράταξης, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους και ειλικρινή συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αντώνη Σαμαρά, για τον αιφνίδιο και αδόκητο θάνατο της κόρης του, Λένας.

Σε αυτή τη δύσκολη ώρα συμπαραστεκόμαστε με σεβασμό στο ανείπωτο πένθος της οικογένειας Σαμαρά. Κανένας λόγος δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού.

Ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και αντοχή στους οικείους της για να σταθούν όρθιοι σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία.

Αιωνία της η μνήμη και ας αναπαυθεί εν ειρήνη.    