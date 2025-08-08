Τη μεγαλύτερη τραγωδία και ταυτόχρονα τον μέγιστο πόνο που μπορεί να βιώσει άνθρωπος, αυτή της απώλειας του παιδιού, ζουν από χθες ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, Γεωργία. Η μοναχοκόρη τους, Λένα, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μόλις στα 34 της χρόνια. Η απώλεια μιας τόσο νέας γυναίκας προκαλεί σοκ, με δεδομένο ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας έσπευσε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά στο δράμα που ζουν, εκφράζοντας παράλληλα και τα αισθήματα της κοινής γνώμης για το χαμό ενός νέου ανθρώπου.

Η Λένα Σαμαρά ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά έως αργά χθες το βράδυ, διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Εκεί της έγινε η σύσταση να μεταβεί στον Ευαγγελισμό για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις. Αρχικά, της έγινε καρδιολογικός έλεγχος. Η Λένα Σαμαρά όμως, κατέρρευσε ενώ οι γιατροί έπαιρναν το ιατρικό της ιστορικό: Εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Γρήγορα η κατάσταση επιδεινώθηκε και η νεαρή γυναίκα υπέστη ανακοπή. Πενήντα ολόκληρα λεπτά κράτησε η προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή. Πενήντα δραματικά λεπτά που δεν έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς της ότι τόσο πρόωρα, τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα, η Λένα είχε φύγει από τη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά είχε γεννηθεί έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών της, που είχε γίνει τον Μάιο του 1990 στην Πύλο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Σαμαρά. Το 1995, ο ερχομός του μοναχογιού τους, Κώστα συμπλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία του πρώην πρωθυπουργού. Μια δεμένη οικογένεια, με στυλοβάτη για όλους την Γεωργία Κρητικού – Σαμαρά, στα επαγγελματικά χνάρια της οποίας βάδιζε η μοναχοκόρη της. Όπως και ο πατέρας της (το 1970), η Λένα αποφοίτησε (το 2008) από το Κολλέγιο Αθηνών. Στη συνέχεια σπούδασε στο πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, πολιτικός μηχανικός. Ήταν πάντα στο πλευρό του πατέρα της, όμως το μυαλό της προσιδίαζε στη μητέρα της. Η Ελένη- Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της πατρικής γιαγιάς της, Ελένης (Λένας) Ζάννα και ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του και πρόσθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

