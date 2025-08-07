Θρήνος για τον πρώην Έλληνα Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά καθώς πέθανε η κόρη του σε ηλικία 34 ετών.

Σύμφωνα με ελλαδικά ΜΜΕ, νοσηλευόταν στο "Νοσοκομείο Ευαγγελισμός", από όπου είχε μεταφερεθεί από το "Σισμανόγλειο".

Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη επιληπτική κρίση και άμεσα έγινε προσπαθεια ανάνηψης, η οποία δεν καρποφόρησε.

Η μητέρα και ο πατέρα της, οι οποίοι βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο.

Οι γιατροί υπερέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά είχε ακολουθήσει τα χνάρια της μαμάς της, Γεωργίας και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.



