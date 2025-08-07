Παρέμβαση στα όσα τεκταίνονται στον ΔΗΣΥ έκανε ο βουλευτής του κόμματος, Δημήτρης Δημητρίου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ξέσπασε αντιπαράθεση μεταξύ του Πέτρου Δημητρίου και του Μιχάλη Ιωαννίδη με φόντο τις Προεδρικές του 2023.

Με προβληματισμό παρακολουθώ τη συζήτηση εδώ στο Χ για την παράταξή μας να ξεφεύγει.& δεν είναι η 1η φορά.Όλα αυτά δε βοηθούν, ενισχύουν ένα διχαστικό κλίμα που θύμα τους είναι ο ΔΗΣΥ.Σήμερα χρειάζεται ηρεμία,προσήλωση σε στόχους &να αφήσουμε πίσω μας όσα μας πλήγωσαν. — Demetris M. Demetriou (DMD) (@dmdemetriou) August 7, 2025

