Αντιπαράθεση και ανταλλαγή «πυρών» μέσω «Χ». Πρώην Υφυπουργός παρά τω Προέδρω (Πέτρος Δημητρίου) και νυν επικεφαλής του σκιώδους υπουργικού του ΔΗΣΥ (Μιχάλης Ιωαννίδης) είχαν έναν έντονο διάλογο με φόντο τις Προεδρικές του 2023 και τα όσα προηγήθηκαν καθώς και τα όσα ακολούθησαν.

Αφορμή για να ξεσπάσει ο έντονος διάλογος ήταν ανάρτηση του Μιχάλη Ιωαννίδη στην οποία μεταξύ άλλων έγραφε «Φυσικά έχοντας υπόψη την εκλογή του νυν ΠτΔ με την μεγαλύτερη μερίδα (Στη δεύτερη Κυριακή) να είναι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ σημαίνει ότι επικρότησε τις πολιτικές μας αλλά αποδοκίμασε τις συμπεριφορές ατόμων όπως ορθά ή λανθασμένα αντιλαμβανόταν η κοινωνία…».

Μεταξύ άλλων η απάντηση του Πέτρου Δημητρίου στο πιο πάνω σχόλιο ήταν, «Όταν αναφέρεσαι στον Αβέρωφ και ισχυρίζεσαι πως αποχώρησε χάρη στην παρέμβαση κάποιων “αγνών συναγερμικών”, παρουσιάζοντάς τον περίπου ως πρόβλημα, τότε η τοποθέτησή σου δεν είναι απλώς προσβλητική, είναι και εξόχως επιλήψιμη, μα κυρίως διχαστική».

Για να σχολιάσει ο Πέτρος Δημητρίου:

Όταν τα κενολογήματα γίνονται προσβολές, η κρίση βαθαίνει



Εάν κάποιοι θεωρούν πως με τέτοια υβριστικά κενολογήματα θα εξέλθουν από την κρίση την κρίση, που οι ίδιοι δημιουργούν κάθε φορά, τότε τα μαντάτα θα είναι πολύ χειρότερα απ’ όσο υπολογίζουν.



Όταν αναφέρεσαι στον Αβέρωφ… pic.twitter.com/wMBqcMD2uZ — Petros Demitriou (@PetrosDemitriu) August 6, 2025

Λίγη ώρα αργότερα ήρθε κι η απάντηση του Μ.Ιωαννίδη

Μόνο αλήθειες μαζί μου όσο δύσκολες και να είναι.



Είναι πραγματικότητα ότι δεν έγινε ποτέ συνέδριο για να κριθούν οι αλήθειες, να αξιολογηθούν τα πραγματικά γεγονότα και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.



Από εκεί και πέρα, όμως, δεν μπορεί… https://t.co/qhwpOrbkAb — Michael Ioannides (@moioannides) August 6, 2025

Και η απάντηση Πέτρου Δημητρίου