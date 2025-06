Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί από χθες ο Ινδός Πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Ινδός Πρωθυπουργός περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Μάλιστα, φωτογραφήθηκαν με φόντο τον Πενταδάκτυλο, μαζί με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στο YouTube από ινδικούς λογαριασμούς.

Quite a picture.



Indian PM Modi, Cyprus President Nikos Christodoulides with the background of Northern Cyprus, which is under Turkish occupation.



The flag of the so-called Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) can be seen in the backdrop as well. pic.twitter.com/HCgbwLxLQh