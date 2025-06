Τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, υποδέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο κ. Μόντι αφίχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο γύρω στις 9.50 όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Στρατιωτικό άγημα επέδιδε τιμές ενώ έγινε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων Κύπρου και Ινδίας.





Watch: Prime Minister Narendra Modi a receives Ceremonial Welcome at the Presidential Palace in Cyprus pic.twitter.com/k6bzJsjzec