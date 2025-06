Τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, δρα Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσάνκαρ, υποδέχθηκε την Κυριακή στο Αεροδρόμιο της Λάρνακας ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της ιστορικής, όπως τη χαρακτήρισε, επίσκεψης του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κόμπου στην πλατφόρμα Χ, «η επίσκεψη αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκή φιλία μεταξύ της Κύπρου και της Ινδίας και την κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μέσω της διπλωματίας, του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού».

Distinct pleasure to welcome @DrSJaishankar to Cyprus, for the historic visit of Prime Minister @narendramodi.



This visit reflects the enduring friendship between Cyprus and India and our shared commitment to strengthening 🇨🇾-🇮🇳 ties through diplomacy, dialogue, and mutual… pic.twitter.com/O1AmEtluXg