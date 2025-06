Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε σήμερα στις 2.25μμ, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, τον Πρωθυπουργό της Ινδίας κ. Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος έφτασε στην Κύπρο για διήμερη επίσημη επίσκεψη.

Κατά την άφιξη του κ. Μόντι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον καλωσόρισε θερμά και ακολούθως, οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν ολιγόλεπτη συνάντηση σε χώρο του παλαιού αεροδρομίου Λάρνακας.

Κατά την υποδοχή παρών ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος.

Αργότερα, σήμερα, οι δύο ηγέτες θα παραστούν και θα μιλήσουν σε εκδήλωση με επιχειρηματίες στη Λεμεσό.

«Σημαντική ώθηση» στις σχέσεις Ινδίας-Κύπρου, ειδικά σε τομείς όπως το εμπόριο, τις επενδύσεις και άλλους θα δώσει η επίσκεψή του στην Κύπρο, ανέφερε την Κυριακή σε ανάρτησή του ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί, για επίσημη επίσκεψη.

Στην ανάρτησή του στο Χ, την οποία δημοσίευσε και στα ελληνικά, ο κ. Μόντι, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη «για την ξεχωριστή χειρονομία του να με υποδεχτεί στο αεροδρόμιο».

Landed in Cyprus. My gratitude to the President of Cyprus, Mr. Nikos Christodoulides for the special gesture of welcoming me at the airport. This visit will add significant momentum to India-Cyprus relations, especially in areas like trade, investment and more.@Christodulides pic.twitter.com/szAeUzVCem