Επίσημη επίσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 και 4 Ιουνίου πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προετοιμασία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Δαμιανού τόνισε τη δέσμευση της Κύπρου όπως αναλάβει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο ως έντιμος διαμεσολαβητής, με στόχο την πρόοδο των σχετικών φακέλων σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος του Τρίο της Προεδρίας.

Η ανακοίνωση του Υφυπουργείου Καινοτομίας αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υφυπουργός είχε σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων με εκπροσώπους και των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ – της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – με επίκεντρο τα χαρτοφυλάκια της έρευνας, καινοτομίας, και ψηφιακής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων διαστήματος και κυβερνοασφάλειας.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο Υφυπουργός παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προετοιμασία, τονίζοντας τη δέσμευση της Κύπρου όπως αναλάβει ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο ως έντιμος διαμεσολαβητής, με στόχο την πρόοδο των σχετικών φακέλων σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος του Τρίο της Προεδρίας.

Τόνισε ότι η Κύπρος παραμένει πλήρως διαθέσιμη σε όλα τα επίπεδα, σε πνεύμα ανοιχτής και εποικοδομητικής συνεργασίας, και προσβλέπει στη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας τους επόμενους μήνες.

Ο κ. Δαμιανού επανέλαβε την προσήλωση της Κυπριακής Κυβέρνησης στο ευρωπαϊκό όραμα, καθώς και στη συλλογική προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

Στο Συμβούλιο, ο κ. Δαμιανού συναντήθηκε με τους Γενικούς Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, Peter Javorčík (TREE – Μεταφορές, Ενέργεια, Περιβάλλον και Εκπαίδευση) και Isabel Riaño (COMPET & Trade – Ανταγωνιστικότητα και Εμπόριο), με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις για το στάδιο προετοιμασίας της Κυπριακής Προεδρίας σε σχέση με τη διαμόρφωση του εξαμηνιαίου τομεακού προγράμματος, καθώς και τις προγραμματισμένες συναντήσεις. Από πλευράς της, η Γραμματεία ενημέρωσε για τον ρόλο της στην παροχή στήριξης και καθοδήγησης προς την Προεδρία, ιδιαίτερα σε οργανωτικά θέματα και στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τα λοιπά θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ο Υφυπουργός συναντήθηκε, επίσης, με μέλη του Κολλεγίου των Επιτρόπων αρμόδιων για θέματα του χαρτοφυλακίου του Υφυπουργείου, και συγκεκριμένα με την Επίτροπο, Ekaterina Zaharieva (Έρευνα, Καινοτομία και Νεοφυείς Επιχειρήσεις), τον Επίτροπο, Andrius Kubilius (Άμυνα και Διάστημα), καθώς και με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Henna Virkkunen (Τεχνολογική Κυριαρχία, Ασφάλεια και Δημοκρατία).

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Δαμιανού είχε διαδοχικές επαφές με αριθμό Ευρωβουλευτών που δραστηριοποιούνται στην Επιτροπή ITRE (Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια), ανάμεσά τους οι Michał Kobosko, Christophe Grudler, Ville Niinistö, Eszter Lakos, Dario Tamburrano και Anna Cavazzini. Κατά τις επαφές αυτές, υπογραμμίστηκε η σημασία της στενής συνεργασίας και της στρατηγικής σύμπλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο ως συννομοθέτη αλλά και ως στρατηγικού εταίρου στη διαμόρφωση πολιτικών και προτεραιοτήτων.

Γεύμα εργασίας πραγματοποιήθηκε επίσης με την ομάδα των Κυπρίων Ευρωβουλευτών, και ο Υφυπουργούς είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επιμέρους τομεακές προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας με στόχο τον πολιτικό συντονισμό και την ενίσχυση της συνεργασίας ενόψει της επικείμενης Προεδρίας, σημειώνεται.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές στη διαμόρφωση θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην προώθηση των προτεραιοτήτων της Προεδρίας, αξιοποιώντας την πολιτική τους ορατότητα και τα θεσμικά τους δίκτυα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της παρουσίας και των μηνυμάτων της Προεδρίας στις Επιτροπές ITRE (Committee on Industry, Research and Energy) και IMCO (Internal Market and Consumer Protection), καθώς και ευκαιρίες για την ανάδειξη εθνικών πρωτοβουλιών που αποδίδουν προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της ΕΕ.

