Μηνύματα αφύπνισης από τη λήθη έστειλε η Αναστασία, κόρη του Τάσου Ισαάκ, κατά την τέλεση των εγκαινίων του μνημείου για τον πατέρα της και τον Σολωμό Σολωμού.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «είναι ανάγκη να καταλάβουμε τη βαρβαρότητα, γιατί ένας άνθρωπος, ο πατέρας μου, ο παπάς μου, άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο που τώρα χιλιάδες συμπατριώτες μας διέρχονται για μια τσιγάρα, βενζίνη και για μια ψευδαίσθηση πολυτελείας».

Πρόσθεσε ότι «απαιτούμε, όπως στήθηκε αυτό το μνημείο, να αποδοθεί και δικαιοσύνη. Να συλληφθούν οι δολοφόνοι με σκοπό να ανοίξει και ο δρόμος της απελευθέρωσης».

Αναλυτικά, η Αναστασία ανέφερε ότι «αισθάνομαι τιμή που μιλώ, όχι μόνο σαν κόρη του ηρωομάρτυρα Τάσου, αλλά και ως μέλος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ Σολωμού. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύομαι, τους μοτοσικλετιστές που έγιναν κάτι περισσότερο από οικογένεια σε αυτό το ταξίδι της μνήμης και της ελευθερίας.

11 Αυγούστου 1996. Ο πατέρας μου Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου στη νεκρή ζώνη της Δερύνειας. Όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ έχουμε παρακολουθήσει τα στιγμιότυπα της δολοφονίας του. Οι βάρβαροι, με τη βοήθεια του κατοχικού στρατού, χτύπησαν μέχρι θανάτου έναν άοπλο άνθρωπο, με ρόπαλα, πέτρες και ξύλα. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε τη βαρβαρότητα, γιατί ένας άνθρωπος, ο πατέρας μου, ο παπάς μου, άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο που τώρα χιλιάδες συμπατριώτες μας διέρχονται για μια τσιγάρα, βενζίνη και για μια ψευδαίσθηση πολυτέλειας.

Και τόσα χρόνια μετά, ακόμη να γίνει κατανοητό ότι η κατοχή επηρεάζει την καθημερινότητα, το παρόν και το μέλλον μας. Ζούμε, δυστυχώς, σε μια διαρκή παραίτηση, γιατί δεν διεκδικήσαμε ποτέ τίποτα περισσότερο. Οι δολοφόνοι του πατέρα μου και του Σωλή κυκλοφορούν ελεύθεροι, χαρίζουν τις περιουσίες μας και εμείς συνεχίζουμε να ζούμε σε ένα σάπιο τίποτα, μιας κανονικότητας που χτίστηκε πάνω στη λήθη και στην αμνησία.

Ζούμε σε μια κατάσταση που δημιούργησαν οι δολοφόνοι γιατί ξεχάσαμε ποιοι πλήρωσαν με αίμα. Όχι, δεν δεχόμαστε οι θυσίες του Τάσου και του Σολωμού να πάνε χαμένες. Δεν δεχόμαστε να καπηλεύονται τα ονόματα των ηρώων, να οικειοποιούνται το φως τους για να φωτίσουν το δικό τους σκοτάδι.

Δεν δεχόμαστε αυτοί που δεν κούνησαν το δαχτυλάκι τους για να συλληφθούν οι δολοφόνοι να μιλούν για τη θυσία τους. Αυτοί που δεν ζήτησαν ούτε απολογία για τις δολοφονίες και συμβιβάζονται με τους κατακτητές της πατρίδας μας. Κάποιοι άνθρωποι δεν ανεχόμαστε τη λήθη.

Πέρασαν 29 χρόνια. Απαιτούμε, όπως στήθηκε αυτό το μνημείο, να αποδοθεί και δικαιοσύνη. Να συλληφθούν οι δολοφόνοι με σκοπό να ανοίξει και ο δρόμος της απελευθέρωσης.

Για αυτούς τους δύο ήρωες ενωνόμαστε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στη λήθη για να βρούμε το δρόμο στη Λάπηθο, την Κερύνεια, την Αμμόχωστο, τη Μόρφου. Μέχρι εκεί που ήθελε να φτάσει ο πατέρας μου, μέχρι εκεί που έβλεπε ο Σολωμός ανεβαίνοντας στον ιστό της κατοχής για τη μνήμη, την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την επιστροφή».

