Τελούνται τα εγκαίνια του μνημείου για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, που διοργανώνει ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού.

Το μνημείο φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Φίλιππο Γιαπάνη και ανεγέρθηκε σε χώρο πλησίον του παλιού σταδίου Παραλιμνίου, ως ελάχιστο χρέος στους δύο ήρωες που δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους πριν 29 χρόνια, στις 11 και 14 Αυγούστου 1996.

Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού «η παρουσία στα εγκαίνια του μνημείου αποτελεί, πέραν της μνημόνευσης των δύο ηρώων, και την υπόσχεση του αγώνα για απόδοση δικαιοσύνης, καθώς τα εντάλματα σύλληψης των καταζητούμενων δολοφόνων παραμένουν ανεκτέλεστα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τα εγκλήματα. Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού επιμένει ότι η κυπριακή πολιτεία οφείλει να κινήσει διαδικασίες για να συλληφθούν οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού».

Η μεγάλη πορεία των μοτοσικλετιστών ξεκίνησε το απόγευμα από όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και μετά από σύντομο πέρασμα από το κατοχικό οδόφραγμα της Δερύνειας, κατέληξε στον χώρο του μνημείου, πλησίον του κοιμητηρίου Παραλιμνίου, για τα εγκαίνια. Πάντα με μπροστάρηδες τον Τάσο και τον Σολωμό και με έγνοια μόνο για τη συλλογική μνήμη και τον αγώνα της απελευθέρωσης.

Να σημειωθεί ότι το Συγκρότημα Δίας μετά από έρανο μάζεψε και πρόσφερε 52,166 ευρώ για την ανέγερση του μνημείου.

Στο σημείο η μοτοσικλέτα του Τάσου Ισαάκ:

Δείτε εικόνες από την εκδήλωση:

Ζωντανή σύνδεση από το σημείο: