Σε μια ιδιαίτερα έντονη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γερμανός ευρωβουλευτής Μόριτς Κέρνερ (Moritz Körner), μέλος της φιλελεύθερης ομάδας Renew Europe στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απάντησε ευθέως στις δηλώσεις του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία και την απόφαση της ΕΕ για την επιστροφή των απαχθέντων παιδιών.

Ο Φειδίας είχε δηλώσει σε παλαιότερο βίντεο πως «αν πραγματικά νοιαζόμαστε για τα παιδιά στον πόλεμο, θα προσπαθούσαμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο ειρηνικά, με διπλωματία και όχι με όπλα».

Σε αυτό, ο Κέρνερ απάντησε: «Ακούγεται ωραία, Φειδία, αλλά τι είδους διπλωματία εννοείς όταν η Ουκρανία πρότεινε κατάπαυση πυρός 30 ημερών και η Ρωσία την απέρριψε; Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς με κάποιον που βομβαρδίζει νηπιαγωγεία».

Στη συνέχεια, ο Γερμανός ευρωβουλευτής εστίασε στο βίντεο που ανήρτησε ο Φειδίας, όπου κρατούσε το κοινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επιστροφή παιδιών που έχουν μεταφερθεί βίαια από την Ουκρανία στη Ρωσία. Ο Κέρνερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το ψήφισμα αναφέρει ότι 20.000 παιδιά έχουν μεταφερθεί δια της βίας. Αυτό ακριβώς συνέβη. Και όμως, αμφισβήτησες την αξιοπιστία του, επειδή οι πηγές είναι μια ουκρανική οργάνωση και μια μελέτη του Yale, χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Όμως αυτή η μελέτη βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, ρωσικά έγγραφα και δημόσια διαθέσιμα βίντεο, και οδήγησε σε διεθνή εντάλματα σύλληψης για τον Πούτιν και την επίτροπο για τα παιδιά της Ρωσίας».

«Ειλικρινά, αυτό που είπες δεν είναι ισορροπημένο, είναι άρνηση της πραγματικότητας. Το ψήφισμα δεν αφορά τον πόλεμο, αλλά τη δικαιοσύνη. Όταν παιδιά απάγονται από τα σπίτια τους, δεν μένεις ουδέτερος — παίρνεις θέση».

Fidias, if a resolution against child abductions is too “biased” for you – maybe you’re on the wrong side of the history. pic.twitter.com/hooREY9QvG