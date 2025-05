Σφοδρή «σύγκρουση» σημειώθηκε μεταξύ του Κύπριου ευρωβουλευτή Φείδια Παναγιώτου και του Βρετανού δημοσιογράφου Caolan Robertson στις Βρυξέλλες, με επίκεντρο τις καταγγελίες ότι ο Παναγιώτου προωθεί φιλορωσική προπαγάνδα και υποβαθμίζει τις απαγωγές Ουκρανών παιδιών από ρωσικές δυνάμεις.

Ο δημοσιογράφος κατηγόρησε τον Κύπριο Ευρωβουλετή ότι λειτουργεί ως «προπαγανδιστικό εργαλείο της Μόσχας», κάνοντας αναφορές στις δημόσιες αναρτήσεις του και στο πρόσφατο ταξίδι του στη Ρωσία, το οποίο συνέπεσε με την Ημέρα Νίκης. Ο Φειδίας υποστήριξε πως το ταξίδι το χρηματοδότησε ο ίδιος και αρνήθηκε ότι παρακολούθησε στρατιωτική παρέλαση ή ότι προωθεί ρωσική προπαγάνδα. Ωστόσο, απέφυγε να καταδικάσει ρητά τη Ρωσία για τις ενέργειές της, υποστηρίζοντας επανειλημμένα ότι «πρέπει να ξεκινήσει η διπλωματία».

Fidias has been amplifying insane Kremlin propaganda for months, so I confronted him.



🚨 He said abducted Ukranian children are happy in russia



🚨 He refused to answer why he is putting out lies



He got angry



This is a mask off moment pic.twitter.com/3QjERhq3Aq