«Εξηγήσεις» για την παρουσία του στη Ρωσία ανήμερα της Μέρας της Νίκης έδωσε μέσω twitter ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Όπως είπε, δεν πήγε για να παρευρεθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση αλλά γιατί θέλει να εστιάσει σε κάτι διαφορετικό. Υπενθυμίζεται ότι ο Φειδίας είχε δηλώσει αρχικά ότι πάει στη Ρωσία για περιπέτεια.

«Η θέση μου για τον πόλεμο στην Ουκρανία ήταν πάντα ξεκάθαρη. Η ΕΕ δεν πρέπει να κοιτάζει μόνο στο πώς να στέλνει όσο περισσότερα όπλα μπορεί στον ουκρανικό στρατό γιατί αυτή η τακτική δεν θα δώσει ένα τέλος στον πόλεμο. Αντίθετα μετά από 3 χρόνια που ακολουθείται αυτή η τακτική, δεν βοήθησε να τελειώσει η τακτική αλλά στο να χάνουν τη ζωή τους συνεχώς Ουκρανοί και Ρώσοι στρατιώτες καθώς και άμαχος πληθυσμός. Αυτή η τακτική ενισχύει τις πιθανότητες και για έναν πυρηνικό πόλεμο.

Η ΕΕ πρέπει να εστιάσει στην διπλωματία, πρέπει να είναι η ειρηνοποιός στον πόλεμο. Δεν θέλω να είμαι σαν τους πολιτικούς που απλά μιλούν αλλά δεν πράττουν, θέλω να εφαρμόσω τις ιδέες μου στην πράξη. Φυσικά δεν μίλησα στον Πούτιν γιατί δεν είμαι τόσο σημαντικός αλλά με τα άλλα μέλη του ΕΚ που βρίσκονται και αυτά εδώ στη Μόσχα συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της κρατικής Δούμας», είπε.

Why I Went to Russia pic.twitter.com/9RFlHOlEoy