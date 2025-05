Ο Φειδίας Παναγιώτου θα επισκεφθεί σήμερα τη Μόσχα την Παρασκευή — για τον εορτασμό της «Ημέρας της Νίκης» του Βλαντιμίρ Πούτιν — μαζί με άλλους ευρωβουλευτές από τη Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) της Γερμανίας και το κόμμα SMER της Σλοβακίας, σύμφωνα με το Politico.

Tο δημοσίευμα σημειώνει πως τέτοιες επισκέψεις Ευρωπαίων πολιτικών στη Ρωσία θεωρούνται αμφιλεγόμενες και ακολουθούν προηγούμενες δηλώσεις του influencer και blogger Παναγιώτου, ο οποίος πέρυσι χαρακτήρισε «τρελό και απάνθρωπο» το ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί συνεχίζουν να υποστηρίζουν το Κίεβο, ενώ — κατά τη γνώμη του — «δεν πρόκειται ποτέ να νικήσει στο πεδίο της μάχης».

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής, ο οποίος έχει προκαλέσει συζητήσεις τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στις ΗΠΑ για τη φιλική του σχέση με τον Έλον Μασκ, «δεν θα παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση, αλλά είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Ρωσία και, ναι, θα πάει εκεί», δήλωσε ένας από τους συμβούλους του στο POLITICO.

«Λέει ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Ρώσους, ότι πρέπει να ασκήσουμε διπλωματία. Είχε την ευκαιρία και τώρα θα την αξιοποιήσει», πρόσθεσε ο σύμβουλος. «Πάει ως περιπέτεια για να καταγράψει ό,τι δει».

Η επίσκεψη οργανώθηκε από τον ανεξάρτητο Γερμανό ευρωβουλευτή Μίχαελ φον ντερ Σούλενμπουργκ, στενό συνεργάτη του Παναγιώτου, και άλλους ευρωβουλευτές του κόμματος BSW — παρακλάδι του γερμανικού κόμματος της Αριστεράς (Die Linke). Όπως αναφέρει το Brussels Playbook, στην επίσκεψη συμμετέχει και η ευρωβουλευτής του BSW, Ρουθ Φίρμενιχ.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Παναγιώτου δημοσίευσε βίντεο με τον ίδιο και άλλους ευρωβουλευτές, δηλώνοντας ότι είναι «φωνές υπέρ της ειρήνης».

