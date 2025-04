«Συγκλονισμένοι και τρομοκρατημένοι από το χτύπημα της Ρωσίας με στόχο το Σούμι την Κυριακή των Βαΐων», αναφέρει σε ανάρτηση το Υπουργείο Εξωτερικών..

Σημειώνει ότι, «οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

«Εκφράζουμε τη σταθερή μας αλληλεγγύη στην Ουκρανία. Τέτοιες επιθέσεις καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την αναγκαιότητα κατάπαυσης του πυρός», καταλήγει.

Shocked and horrified by Russia's strike targeting Sumy on Palm Sunday.



Our thoughts and prayers are with the victims and their families.



We express our firm solidarity with Ukraine. Such attacks make the necessity of a ceasefire all the more imperative.