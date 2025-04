Τουλάχιστον 32 νεκροί και περισσότεροι από 80 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κέντρο της πόλης Σούμι στα βόρεια της Ουκρανίας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, είναι μία από τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας τη φετινή χρονιά, ενώ κάλεσε για μία σκληρή διεθνή αντίδραση κατά της Μόσχας.

“Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων”, ανέφερε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με ένα ανατριχιαστικό βίντεο με πτώματα στο έδαφος, ένα κατεστραμμένο λεωφορείο και καμμένα αυτοκίνητα στη μέση ενός κεντρικού δρόμου.

#BREAKING on this #PalmSunday morning, russians have hit city center in Ukrainian #Sumy with two ballistic missiles, while a lot of people were visiting churches in historical center. Heavy smoke rises from the city center. My friend says there are many victims. 1/2 ⬇️ pic.twitter.com/SMbQibOkIn