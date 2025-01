Τη σύσταση Εθνικής Εξειδικευμένης Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Taskforce) ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημου Δαμιανού.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το Υπουργικό ότι στόχος είναι η χώρα να προετοιμαστεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο για τις προκλήσεις και ευκαιρίες που η ΤΝ προσφέρει.

Εξήγησε ότι το Εθνικό ΑΙ Taskforce «θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη, ενσωμάτωση και την εφαρμογή της ΤΝ στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας, τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών».

«Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι ο καθορισμός της στρατηγικής της χώρας για την ΤΝ, με εφαρμοσμένο προσανατολισμό και κατεύθυνση», είπε.

Προς τούτο, πρόσθεσε ο κ. Δαμιανού, «θα παρέχει τεκμηριωμένες εισηγήσεις και συστάσεις για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για ΤΝ, και ειδικότερα ως προς την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ΤΝ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, επίσης η Επιτροπή θα προχωρεί στον προσδιορισμό των τομέων και επιμέρους περιπτώσεων χρήσης πρακτικής εφαρμογής της ΤΝ, που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία, την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ασφάλεια της χώρας.

«Το Taskforce θα παρέχει εισηγήσεις για ενίσχυση της αποδοτικότητας και ευρύτερης λειτουργίας του Δημοσίου καθώς και για την παροχή βελτιωμένων Δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», σημείωσε.

Στις αρμοδιότητές της, είπε, είναι και η παρακολούθηση του δυναμικού περιβάλλοντος και τάσεων στον τομέα της ΤΝ διεθνώς και παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τον ρόλο που η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει σε αυτό το πλαίσιο σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβανομένης υπόψη της γενικότερης Εθνικής στρατηγικής να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας.

«Θα καθορίζει και εισηγήσεις για ενίσχυση και ανάπτυξη του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ΤΝ, σε συνάρτηση και συνάφεια με το υφιστάμενο πλαίσιο στρατηγικής για έρευνα και καινοτομία του Υφυπουργείου», ανέφερε ο κ. Δαμιανού.

Το Εθνικό AI Taskforce θα τελεί υπό την Προεδρία του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία. Τα υπόλοιπα 10 μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, για πενταετή θητεία.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους Νίκο Σάββα, Καθηγητή Management Science and Operations και Πρόεδρο Σχολής Management Science and Operations, London School of Economics, Σάββα Χατζηχριστοφή, Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας και Καθηγητή Τεχνητής Νοημοσύνης, Πανεπιστήμιο Νεάπολης, Κωνσταντίνο Δωβρόλη, Διευθυντή Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) Ινστιτούτο Κύπρου, Καθηγητή στη Σχολή Πληροφορικής στο Georgia Institute of Technology, Σωτήριο Χατζή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μαργαρίτα Χλη, Επίκουρη Καθηγήτρια – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κύπρου –και– Director του Vision for Robotics Lab στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, Δημήτρη Αγγελάκη, Καθηγητή Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Διευθυντή της Ερευνητικής ομάδας Κβαντικής Οπτικής και Κβαντικής Πληροφορίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Γιώργο Ζαχαρία, Πρόεδρο ΚΑΥΑΚ, Συνιδρυτής και μέλος ΔΣ εταιρείας Insurify, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Νικ Κουνούπια, Εταίρο και Επικεφαλής του Τμήματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας, δικηγορική εταιρεία Michael Kyprianou, Νικόλα Μάρκου, Διευθύνων Εταίρο και Διευθυντή Τεχνητής Νοημοσύνης, Electi Consulting, Orla Ni Chorcora, Αντιπρόεδρο για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, εταιρεία Equinix.

Ο Υφυπουργός στις δηλώσεις του ανέφερε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), η οποία σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι η χρήση και η ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ασφαλής, ηθική και συμβατή με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, το Υπουργικό ενέκρινε τη δημιουργία δομής διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο, και συγκεκριμένα των εθνικών αρμοδίων αρχών για την εποπτεία και την επιβολή των προνοιών του Κανονισμού.

Ορίζεται ο Επίτροπος Επικοινωνιών ως Κοινοποιούσα Αρχή και ως Αρχή Εποπτείας της αγοράς, η οποία ενεργεί ως το Ενιαίο Σημείο Επαφής για τον Κανονισμό ΤΝ.

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται επίσης ως Αρχή Εποπτείας της αγοράς για θέματα συναφή με τους τομείς εφαρμογής αρμοδιότητάς της.

Πηγή: ΚΥΠΕ