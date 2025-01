Ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος με τον ομόλογό του από το Κατάρ, Δρ. Αλ Κουλαΐφι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα "Χ", ο κ. Κόμπος είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ του Κατάρ, Δρ. Μοχάμεντ Μπιν Αλ Κουλαΐφι για μια διεξοδική συζήτηση «που επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Κύπρου - Κατάρ, στις περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, απελευθέρωσης των ομήρων και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας».

Ο κ. Κόμβος επαίνεσε τις άοκνες προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ στο θέμα της Γάζας.

