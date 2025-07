Στην πρώτη του ομιλία μετά τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στη Δαμασκό, ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προκαλεί χάος στη χώρα, επισημαίνοντας ότι η προστασία των πολιτών της δρούζικης κοινότητας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Η δήλωση έρχεται στο πλαίσιο των σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ στρατευμάτων και δρούζικων μαχητών στην πόλη Σουεϊντά, στη νότια Συρία.

Ο αλ-Σαράα, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο, τόνισε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αποσταθεροποιούν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση στη χώρα.

«Το Ισραήλ επιδιώκει να εκμεταλλευθεί τις εσωτερικές μας διαφορές για να προωθήσει τους δικούς του στρατηγικούς στόχους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα τις μειονότητες όπως οι Δρούζοι.





In his first speech since Israel attacked Damascus, Syria’s interim president Ahmed al-Sharaa accused Israel of fueling chaos and said protecting Druze citizens is a top priority following clashes between troops and Druze fighters in Suwayda. pic.twitter.com/1TimeZf103