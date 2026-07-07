Μια πραγματικά ξεχωριστή ιστορία εκτυλίχθηκε σε μαιευτήριο της Πάτρας, όπου δύο αδελφές έζησαν μια μοναδική εμπειρία. Οι δύο γυναίκες έμειναν έγκυες με διαφορά μόλις λίγων ημερών και, σε μια σπάνια σύμπτωση, γέννησαν την ίδια ημέρα.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα δύο υγιέστατα αγοράκια γεννήθηκαν με ακριβώς το ίδιο βάρος, 2.810 γραμμάρια το καθένα.

Η γυναικολόγος Εύα Μαυρομμάτη, η οποία μοιράστηκε την ιστορία μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε το περιστατικό πραγματικά μοναδικό. Όπως ανέφερε, η ιδιαίτερη αυτή συγκυρία δημιουργεί έναν ξεχωριστό δεσμό ανάμεσα στις δύο οικογένειες και στα δύο ξαδέλφια, ήδη από την πρώτη ημέρα της ζωής τους.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συγκίνησή της για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι δύο αδελφές, συνοδεύοντάς τες σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους.