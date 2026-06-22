Χιλιάδες οπαδοί της εθνικής Νορβηγίας βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα στη Νέα Υόρκη ενόψει του αγώνα κόντρα στη Σενεγάλη για τον δεύτερο αγώνα του ομίλου Ι του Μουντιάλ. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο γήπεδο Μέντοουλαντς, στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

Όπως αναφέρει η New York Post, οι φίλαθλοι της Νορβηγίας φορώντας τα χαρακτηριστικά χρώματα της χώρας τους μπλε και κόκκινο ανέβηκαν σε μία κερκίδα στην Times Square και πραγματοποίησαν το εμβληματικό τους πανηγυρισμό, κάνοντας κουπί λες και βρίσκονται σε βάρκα βίκινγκ. Όλοι έκαναν συγχρονισμένα την ίδια κίνηση και ταυτόχρονα έβγαλαν μία δυνατή κραυγή.



Όλοι συμμετείχαν στους εορτασμούς των Νορβηγών, ακόμα και ο NJ Devil, της μασκότ των New Jersey Devils της NHL (National Hockey League, Εθνικό Πρωτάθλημα Χόκεϊ).



Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αποτυπώνονται οι Νορβηγοί να τραγουδούν συνθήματα και να χτυπούν παλαμάκια ρυθμικά. Τον παλμό δίνει ένας οπαδός με μεγάφωνο και στη συνέχεια ακολουθούν και οι άλλοι.



Το ίδιο σκηνικό εκτυλίχθηκε και μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης. Μερικοί οπαδοί κάθισαν κάτω σε ένα βαγόνι και άρχισαν να κάνουν «κωπηλασία» εντυπωσιάζοντας τους άλλους επιβάτες του τρένου που προφανώς έρχονται πρώτη φορά αντιμέτωποι με ένα τέτοιο θέαμα.





All of Norway has taken over Times Square pic.twitter.com/0pEHrEeFbE — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

Crazy scenes from Norway fans in Times Square



(via @nff_info) pic.twitter.com/stu8jmO1Gi — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 22, 2026

Imagine you’re on your morning commute in NYC and you meet the Viking Row head on pic.twitter.com/GVNUlMaEF3 — Barstool Sports (@barstoolsports) June 22, 2026

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Πηγή: Πρώτο Θέμα