Καθώς ο «πυρετός» του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει κατακλύσει την Πόλη του Μεξικού, ένας από τους μεγαλύτερους αγαπημένους των φιλάθλων δεν βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, προπονητής ή η επίσημη μασκότ της διοργάνωσης. Είναι ο Οσίτο, ένας οκτάχρονος σκύλος μικτής ράτσας που διασώθηκε από τον σημερινό ιδιοκτήτη του και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο γοητευτικές ιστορίες του τουρνουά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Associated Press, η πρώτη του εμφάνιση στον εναρκτήριο αγώνα της εθνικής Μεξικού ήταν αρκετή για να τον μετατρέψει σε viral φαινόμενο. Καθισμένος στην πλάτη ενός ποδηλάτου μεταφοράς, φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας, καπέλο και γυαλιά ηλίου, τράβηξε αμέσως τα βλέμματα χιλιάδων φιλάθλων που κατευθύνονταν προς το γήπεδο.

Από τους δρόμους της πόλης στα διεθνή μέσα

Όπως αναφέρεται, οι φίλαθλοι σταματούσαν για να φωτογραφηθούν μαζί του, να τον χαϊδέψουν και να μοιραστούν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Οσίτο είχε γίνει θέμα συζήτησης όχι μόνο στο Μεξικό αλλά και διεθνώς, με εικόνες του να προβάλλονται σε τηλεοπτικά δίκτυα και διαδικτυακές πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο.

Η ήρεμη συμπεριφορά του συνέβαλε καθοριστικά στη δημοτικότητά του. Πολλοί περαστικοί πίστευαν αρχικά ότι επρόκειτο για λούτρινο παιχνίδι, καθώς καθόταν ακίνητος στο ποδήλατο, παρατηρώντας τον κόσμο γύρω του.

Ο καθημερινός σύντροφος του Χόρχε Ράνγκελ

Πίσω από την ξαφνική δημοσιότητα βρίσκεται ο 50χρονος Χόρχε Ράνγκελ, ο οποίος υιοθέτησε τον Οσίτο πριν από αρκετά χρόνια. Για τον ίδιο, η δημοσιότητα δεν είναι το σημαντικότερο στοιχείο της ιστορίας.

«Περισσότερο από σκύλος, είναι ο καθημερινός μου σύντροφος», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Οσίτο συνοδεύει τον Ράνγκελ στις καθημερινές του διαδρομές στην Πόλη του Μεξικού. Οι δυο τους μετακινούνται με ένα ειδικά διαμορφωμένο ποδήλατο μεταφοράς φορτίων, το οποίο χρησιμοποιεί ο Ράνγκελ για τη διανομή προϊόντων οικιακής χρήσης. Από το πίσω διαμέρισμα του ποδηλάτου, ο Οσίτο χαιρετά τους περαστικούς και γίνεται συχνά αφορμή για χαμόγελα και αυθόρμητες συζητήσεις.

Η προετοιμασία για το μεγάλο ραντεβού

Λάτρης του ποδοσφαίρου, ο Ράνγκελ αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το Παγκόσμιο Κύπελλο για να παρουσιάσει τον αγαπημένο του σκύλο σε ακόμη περισσότερο κόσμο. Για εβδομάδες προετοίμαζε την εμφάνιση του Οσίτο, συγκεντρώνοντας αξεσουάρ, προσαρμόζοντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στα μέτρα του και διακοσμώντας το ποδήλατο με τα χρώματα της εθνικής ομάδας.

«Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμουν», παραδέχεται ο Ράνγκελ.

Μια ιστορία αγάπης που συγκίνησε τους φιλάθλους

Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται να συγκινεί περισσότερο τους φιλάθλους δεν είναι η αστεία εμφάνιση του σκύλου ούτε η διαδικτυακή του φήμη. Είναι ο δεσμός που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Ράνγκελ και τον Οσίτο.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου εξηγεί ότι τον υιοθέτησε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του και πως η παρουσία του αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα. Όπως λέει, ο Οσίτο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σχέση ανθρώπου και ζώου.

«Δεν ήξερα τι σημαίνει να αγαπάς ένα ζώο μέχρι που ο Οσίτο μπήκε στη ζωή μου», αναφέρει.

Ο ήρωας της πόλης

Παρά τη δημοσιότητα, τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τις αμέτρητες φωτογραφίες με φιλάθλους, η καθημερινότητα του Οσίτο παραμένει η ίδια. Κάθε πρωί, ανεβαίνει στο αγαπημένο του ποδήλατο και συνοδεύει τον Ράνγκελ στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού.

Εκεί, ανάμεσα σε παραδόσεις προϊόντων, χαιρετισμούς περαστικών και αυθόρμητες φωτογραφίες, συνεχίζει να μοιράζει χαρά σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Ίσως γι’ αυτό ο Οσίτο έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ανάμεσα στις αμέτρητες ιστορίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όχι επειδή έγινε διάσημος, αλλά επειδή υπενθύμισε σε εκατομμύρια ανθρώπους τη δύναμη της συντροφικότητας, της αφοσίωσης και της αγάπης ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και τον σκύλο του.





Osito, an 8-year-old rescue dog, has become an unlikely sensation after arriving at Mexico’s opening World Cup match perched on the back of a cargo bicycle, dressed in a Mexico jersey, sunglasses and a cap. Read more: https://t.co/wm2ltadhuz pic.twitter.com/nymzehsNgS — The Associated Press (@AP) June 21, 2026

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