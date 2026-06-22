Μόλις δέκα ημέρες μετά την έναρξη του Μουντιάλ 2026, η διοργάνωση έχει ήδη αρχίσει να γράφει ιστορία, με ορισμένους από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου να βρίσκονται σε τροχιά κατάρριψης σπουδαίων ρεκόρ.

Οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Χάρι Κέιν, Κριστιάνο Ρονάλντο και Έρλινγκ Χάαλαντ ξεκίνησαν δυναμικά το τουρνουά και όλα δείχνουν ότι οι επόμενες εβδομάδες θα φέρουν νέα ορόσημα στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού.

Ο Μέσι κυνηγά την κορυφή όλων των εποχών

Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το χατ-τρικ που σημείωσε στην πρεμιέρα της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει πλέον την ευκαιρία να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, εφόσον βρει ξανά δίχτυα στα επόμενα παιχνίδια της «αλμπισελέστε».

Ο Κέιν πλησιάζει τον Λίνεκερ

Ο αρχηγός της Αγγλίας πέτυχε δύο γκολ απέναντι στην Κροατία και έφτασε τα 10 τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Γκάρι Λίνεκερ.

Με τους Άγγλους να έχουν μπροστά τους αρκετούς αγώνες στη διοργάνωση, ο Κέιν είναι το απόλυτο φαβορί για να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ της χώρας του στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Εμπαπέ για νέα «Χρυσή Μπότα»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, κάτοχος της Χρυσής Μπότας του Μουντιάλ 2022, φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα κατακτήσει το βραβείο περισσότερες από μία φορές.

Ο Γάλλος επιθετικός έχει ήδη 14 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στα ιστορικά ρεκόρ σκοραρίσματος όσο και στην κορυφή των σκόρερ της φετινής διοργάνωσης.

Ο Ρονάλντο γράφει ιστορία στα 41 του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ ακόμη και στα 41 του χρόνια.

Ο Πορτογάλος έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής γηπέδου που ξεκίνησε βασικός σε αγώνα Μουντιάλ, ενώ εάν σκοράρει στη φετινή διοργάνωση θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που βρίσκει δίχτυα σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο Χάαλαντ έτοιμος να γράψει νορβηγική ιστορία

Στην πρώτη συμμετοχή της Νορβηγίας σε Μουντιάλ μετά από πολλά χρόνια, ο Έρλινγκ Χάαλαντ χρειάστηκε μόλις ένα παιχνίδι για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του κορυφαίου σκόρερ της χώρας του σε τελικές φάσεις.

Με δύο γκολ απέναντι στο Ιράκ, ο Νορβηγός φορ βρίσκεται ένα μόλις τέρμα μακριά από το να μείνει μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Νέα ρεκόρ και εκτός γκολ

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία της διοργάνωσης κατέχει ήδη ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου Βοζίνια, ο οποίος σε ηλικία 40 ετών έγινε ο γηραιότερος τερματοφύλακας που κράτησε ανέπαφη την εστία του στο ντεμπούτο της χώρας του σε Μουντιάλ.

Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας Ντιντιέ Ντεσάν βρίσκεται μία νίκη μακριά από την κορυφή των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Προς νέο ρεκόρ αποβολών;

Μέχρι στιγμής έχουν ήδη δοθεί έξι κόκκινες κάρτες στη διοργάνωση, αριθμός μεγαλύτερος από ολόκληρα τα Μουντιάλ του 2018 και του 2022.

Αν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός, το ρεκόρ των 28 αποβολών που καταγράφηκε στο Μουντιάλ του 2006 ενδέχεται να απειληθεί σοβαρά.