Αναστάτωση αλλά και χαμόγελα προκάλεσε ένα απρόσμενο περιστατικό σε αεροδρόμιο της Αυστραλίας, όταν ένα ζωντανό ποσσούμ βρέθηκε να κρύβεται ανάμεσα σε λούτρινα παιχνίδια σε κατάστημα αναμνηστικών.

Το μικρό μαρσιποφόρο, με τη χαρακτηριστική ουρά-βούρτσα και τα μεγάλα καστανά μάτια, εντοπίστηκε από επιβάτη που περιηγούνταν στα ράφια του καταστήματος. Αρχικά, το ζώο πέρασε απαρατήρητο, καθώς βρισκόταν ανάμεσα σε λούτρινα καγκουρό, ντίνγκο και μπιλμπί. Ωστόσο, οι κινήσεις του πρόδωσαν ότι επρόκειτο για ένα ζωντανό πλάσμα.

Η επιβάτης ενημέρωσε άμεσα το προσωπικό, το οποίο αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει την αναφορά. Λίγο αργότερα, υπάλληλος κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο, ενώ το ποσσούμ άρχισε να δείχνει σημάδια ανησυχίας λόγω της προσοχής που συγκέντρωνε.





Το προσωπικό του αεροδρομίου κινητοποιήθηκε άμεσα και κατάφερε να απομακρύνει το ζώο με ασφάλεια, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός. Το ποσσούμ οδηγήθηκε εκτός του χώρου του αεροδρομίου, επιστρέφοντας στο φυσικό του περιβάλλον.

Το περιστατικό υπενθυμίζει την εγγύτητα της άγριας ζωής με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην Αυστραλία, ακόμη και σε πολυσύχναστους χώρους όπως τα αεροδρόμια.



Διαβάστε επίσης: ΟΗΕ: Επιβεβαιώνει ότι η δεκαετία 2015-2025 ήταν η θερμότερη στην ιστορία





Πηγή: Associated Press