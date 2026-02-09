Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που έκανε ζογκλερικά με φωτιά ενώ οδηγούσε μονόκυκλο σε διάβαση πεζών.

Το βίντεο δείχνει τον μονοκυκλιστή να κάνει ακροβατικά στη διάβαση πεζών σε μια διασταύρωση στο Κολοράντο.

Ισορροπεί με δεξιοτεχνία στο μονόκυκλο, σηκώνοντας ακόμη και το ένα πόδι σε ένα σημείο για να ισορροπήσει μόνο στο ένα πεντάλ, ενώ ταυτόχρονα κάνει ζογκλερικά με τρεις δάδες, πριν πηδήξει από το όχημά του και τρέξει μακριά από τα αυτοκίνητα που περίμεναν.

«Το drone μας κατέγραψε την πράξη του, η οποία ήταν τόσο καλή όσο και παράνομη», έγραψε το Αστυνομικό Τμήμα του Commerce City σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο από τα ζογγλερικά μονοκυκλιστή σε διάβαση:





