Ο όρος «planet parade» (παρέλαση πλανητών) αποτελεί το νέο δημοφιλές trend στην αστροπαρατήρηση, μετά τα «σούπερ φεγγάριαs» και τις εκλείψεις «δαχτυλίδι της φωτιάς». Τον Φεβρουάριο του 2026 προβάλλεται έντονα η ευθυγράμμιση έξι πλανητών, Άρης, Αφροδίτη, Κρόνος, Ουρανός και Δία, στον απογευματινό ουρανό, με κορύφωση στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Space, η πραγματικότητα είναι λιγότερο εντυπωσιακή από τον τίτλο. Οι τέσσερις από τους έξι πλανήτες βρίσκονται πολύ κοντά στον Ήλιο και θα είναι ορατοί μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο λυκόφως, εάν είναι καν ορατοί. Για να τους διακρίνει κάποιος, απαιτείται καθαρός δυτικός ορίζοντας, αίθριος καιρός, παρατήρηση περίπου 30 λεπτά μετά τη δύση του Ηλίου, καθώς και κιάλια ή μικρό τηλεσκόπιο. Στην πράξη, η παρατήρηση περισσότερων από τριών πλανητών θα είναι δύσκολη.

Η Αφροδίτη και ο Ερμής θα βρίσκονται χαμηλά στον ορίζοντα, με τον Ερμή να είναι ευκολότερα ορατός γύρω στις 19–20 Φεβρουαρίου. Ο Κρόνος, αν και ορατός με γυμνό μάτι, πλησιάζει στη σύνοδο με τον Ήλιο, ενώ ο Ποσειδώνας θα απαιτεί τηλεσκόπιο. Ο Ουρανός μπορεί να εντοπιστεί με κιάλια, ενώ ο Δίας θα είναι ο πιο εύκολα ορατός πλανήτης, λαμπρός και ψηλά στον ουρανό.

Το φαινόμενο συνοδεύεται και από τη Σελήνη σε φάση αυξανόμενου δίσκου, καθώς και από το ανοικτό σμήνος M44 («Κυψέλη»), που θα είναι ορατό με κιάλια κάτω από τον Δία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για σπάνια ή αυστηρά ευθυγραμμισμένη διάταξη, αλλά για μια οπτική σύμπτωση πλανητών στον ίδιο τομέα του ουρανού. Αντί να περιοριστεί κανείς μόνο στη 28η Φεβρουαρίου, προτείνεται παρατήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, καθώς η θέση των πλανητών αλλάζει σταδιακά.

Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2026 σημειώθηκε μια σπάνια τριπλή άνω σύνοδος Αφροδίτης–Άρη–Ερμή, η οποία όμως δεν ήταν ορατή από τη Γη, καθώς συνέβη πίσω από τον Ήλιο και καταγράφηκε μόνο από ηλιακά παρατηρητήρια.

Συνολικά, το 2026 προβλέπεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον έτος για την παρατήρηση πλανητών, με σημαντικότερο γεγονός τη στενή σύνοδο Αφροδίτης και Δία στις 9 Ιουνίου στον βραδινό ουρανό, ένα φαινόμενο που αναμένεται πιο εντυπωσιακό και εύκολα ορατό από τη λεγόμενη «παρέλαση πλανητών» του Φεβρουαρίου.