Η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου στον κόσμο με δότη έναν άνθρωπο που επέλεξε την ευθανασία πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, από ομάδα σχεδόν 100 ειδικών.

Η πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο «Vall d’Hebron», το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό για τις μεταμοσχεύσεις προσώπου.

Η ιατρική ομάδα κατά την ανακοίνωση της πρώτης μεταμόσχευσης προσώπου

Στη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί πήραν ιστούς από το κεντρικό τμήμα του προσώπου της δότριας και τους μεταμόσχευσαν σε άλλη γυναίκα.

Η διαδικασία απαιτούσε τη συμμετοχή σχεδόν 100 επαγγελματιών υγείας, όπως χειρουργών, ψυχίατρων, ανοσολόγων και νοσηλευτών.

«Η δότρια έδειξε μία εξαιρετική ωριμότητα, κάτι που μας άφησε άναυδους», δήλωσε η κυρία Elisabeth Navas, συντονίστρια μεταμοσχεύσεων στο νοσοκομείο.

«Ένας άνθρωπος που είχε αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή του, αφιέρωσε μία από τις τελευταίες του επιθυμίες σε έναν άγνωστο, δίνοντάς του μία δεύτερη ευκαιρία για ζωή».

Η γυναίκα που έλαβε τη μεταμόσχευση, γνωστή ως Carme, είχε υποστεί νέκρωση των ιστών του προσώπου της, εξαιτίας μιας βακτηριακής μόλυνσης που προκλήθηκε από το τσίμπημα ενός εντόμου. Η συγκεκριμένη πάθηση της είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, καθιστώντας αδύνατο να φάει, να μιλήσει ή να δει καθαρά.

«Όταν κοιτάζω στον καθρέπτη, νιώθω ότι ξανά αρχίζω να μοιάζω με τον εαυτό μου», είπε η Carme, προσθέτοντας πως η ανάρρωσή της προχωρά πολύ καλά.

Για να εκτελεστεί μία μεταμόσχευση προσώπου, απαιτείται ο δότης και ο λήπτης να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια: να έχουν το ίδιο φύλο, την ίδια ομάδα αίματος και παρόμοιο μέγεθος κεφαλιού.

Η Ισπανία, με πληθυσμό 49,4 εκατομμυρίων, κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις μεταμοσχεύσεις οργάνων τα τελευταία 30 χρόνια, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Το 2021, η χώρα νομιμοποίησε την ευθανασία, γινόμενη η τέταρτη χώρα της Ε.Ε. που το έκανε.

Το Νοσοκομείο Vall d’Hebron έχει ηγετική θέση στις μεταμοσχεύσεις προσώπου στην Ισπανία, καθώς από τις έξι συνολικά μεταμοσχεύσεις στη χώρα, οι τρεις πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το νοσοκομείο.

Επιπλέον, το 2010 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση ολόκληρου προσώπου στον κόσμο στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Υγείας, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περίπου 6.300 μεταμοσχεύσεις στη χώρα, με τις περισσότερες να αφορούν νεφρούς.

Το 2024, 426 άνθρωποι υπέστησαν ευθανασία ή υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Πηγή: News247