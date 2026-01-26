Επιστήμονες επιβεβαίωσαν, στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη του είδους της, ότι τα βακτήρια και όχι οι μύκητες αποτελούν τον βασικό ένοχο για το σύνδρομο εντερικής ζύμωσης (Auto-Brewery Syndrome ή ABS), μια σπάνια ιατρική κατάσταση κατά την οποία οι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα μέθης μετά το φαγητό, χωρίς να έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δείγματα κοπράνων από 22 ασθενείς με διαγνωσμένο ABS, καθώς και από τους υγιείς συντρόφους τους που ζούσαν στο ίδιο νοικοκυριό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δύο συγκεκριμένα βακτηριακά είδη ήταν σημαντικά πιο άφθονα στα άτομα με το σύνδρομο, ενισχύοντας ευρήματα προηγούμενης μελέτης του 2019, αναφέρει το Science Alert. Παρότι ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, πρόκειται για έναν αξιοσημείωτο αριθμό αυστηρά ελεγμένων περιστατικών, των οποίων τα εντερικά βακτήρια παρήγαγαν υψηλά επίπεδα αιθανόλης σε εργαστηριακές καλλιέργειες.

Σπάνια διαγιγνώσκεται

Το ABS σπάνια διαγιγνώσκεται και δεν υπάρχει ακόμη επιστημονική συναίνεση για την αντιμετώπισή του, σημειώνουν οι ερευνητές, με επικεφαλής την ειδικό στις λοιμώδεις νόσους Elizabeth Hohmann από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και τον γαστρεντερολόγο Bernd Schnabl από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

«Πολλοί ασθενείς καταφεύγουν σε ιατρικά κέντρα, όπου τους απορρίπτουν ως κρυφούς πότες και φεύγουν χωρίς διάγνωση», αναφέρει η μελέτη.

Τα αυξημένα επίπεδα αιθανόλης στον οργανισμό τους προκαλούν συχνά ηπατικές βλάβες, αλλά και σοβαρά κοινωνικά, οικογενειακά και νομικά προβλήματα.

Δύο «ένοχα» βακτήρια

Η νέα μελέτη πραγματοποιήθηκε μετά την πληθώρα κλήσεων που δέχτηκε η μικροβιολόγος Jing Yuan από το Ινστιτούτο Παιδιατρικής του Πεκίνου από ασθενείς που ήθελαν απεγνωσμένα να υποβληθούν σε εξέταση για ABS. Ήταν το 2019 και η Yuan (η οποία δεν συμμετείχε στην τρέχουσα μελέτη) είχε μόλις δημοσιεύσει μια έρευνα που υποδείκνυε το βακτήριο Klebsiella pneumoniae ως πιθανή αιτία του ABS. Παραπέμψε τους καλούντες στον Schnabl, ο οποίος ανέλαβε τη συγκρότηση της νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Nature Microbiology.

Συγκρίνοντας το εντερικό μικροβίωμα των ασθενών με εκείνο των συγκατοίκων τους, οι ερευνητές έλεγξαν αποτελεσματικά περιβαλλοντικούς και διατροφικούς παράγοντες. Διαπίστωσαν ότι τα βακτήρια ασθενών κατά τη διάρκεια εξάρσεων – όταν δηλαδή εμφάνιζαν συμπτώματα μέθης – παρήγαγαν περισσότερη αιθανόλη από εκείνα ασθενών σε ύφεση ή υγιών ατόμων, γεγονός που συσχετίστηκε με τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα.

Τα βακτήρια K. pneumoniae και Escherichia coli, γνωστά για την παραγωγή αιθανόλης, ήταν πιο συχνά στους ασθενείς με ABS, με το E. coli να εμφανίζει ιδιαίτερη αύξηση κατά τις εξάρσεις.

Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, ασθενής παρουσίασε θεαματική βελτίωση μετά από δύο μεταμοσχεύσεις μικροβιώματος κοπράνων από υγιή δότη, παραμένοντας σε ύφεση για πάνω από 16 μήνες, με την οικογένειά του να αναφέρει ότι η συμπεριφορά του «ουσιαστικά επανήλθε στο φυσιολογικό».

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ανακούφιση των ασθενών μπορεί να προέλθει από παρεμβάσεις που ενισχύουν βακτήρια ικανά να μεταβολίζουν την αιθανόλη, μέσω διατροφής, προβιοτικών ή μεταμοσχεύσεων κοπράνων, χωρίς να αποκλείεται πάντως ο ρόλος μυκήτων σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι οι ασθενείς εμφάνιζαν ακραίες ανισορροπίες στο εντερικό τους μικροβίωμα, ενώ άλλες μελέτες έχουν συνδέσει την παραγωγή αιθανόλης από μικρόβια του εντέρου με τον διαβήτη και τη λιπώδη νόσο του ήπατος.

